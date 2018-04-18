В Пензе завершился ремонт в отделениях клинической больницы №4

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18 апреля 2018, 17:37Общество
В отделениях клинической больницы №4 отремонтировали более 8000 квадратных метров помещений.
В больнице заменили все коммуникации, наладили систему пожаротушения, электричество, установили новые двери, окна, сантехнику, произвели косметическую отделку помещений в приемно-диагностическом отделении, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Также обновили здание пищеблока. Закончили ремонт первого этажа здания стационара, где сосредоточены кабинеты для клинико-диагностических исследований – проводится УЗИ, физиотерапия, рентген.
«Всего на ремонт было затрачено порядка 30 млн рублей, из которых свыше пяти миллионов были выделены из резервного фонда президента», - пояснил главный врач клинической больницы №4 Андрей Водопьянов.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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