В Пензе завершился региональный этап чемпионата «Абилимпикс»

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12 сентября 2019, 19:44Образование
В Пензе подвели итоги четвертого регионального чемпионата «Абилимпикс». Несколько дней студенты и школьники с ограниченными возможностями здоровья соревновались в 13 профессиональных компетенциях. Лучших определяли эксперты-педагоги, социальные партнеры и работодатели. Победителей наградили в Губернском лицее. В ноябре они представят Пензенскую область на национальном чемпионате (0+).
Обработка цифровой информации, дизайн персонажей и анимация, кулинарное и кондитерское дело, сварочные технологии, зубопротезирование. И это далеко не все компетенции, в которых соревновались юноши и девушки. Два насыщенных дня завершились награждением лучших в каждой сфере. Среди победителей - студентка пензенского базового медицинского колледжа Регина Болмат. Она стала лучшей в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ».
«Делали мазок крови, измеряли уровень гемоглобина, определяли температуру и влажность воздуха», - рассказала она.
«Абилимпикс» - чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Для участников это не только шанс заявить о себе, а возможно, и трудоустроиться. Ведь победителей определяют не только преподаватели и социальные партнеры, но и потенциальные работодатели.
«Самое главное - успешное трудоустройство и общение между собой, социализация в обществе. Они - обычные люди, такие же, как мы, и также имеют право на работу», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.
Регион присоединился к движению «Абилимпикс» в 2016-м. Тогда участвовало всего 40 человек в семи компетенциях. За четыре года чемпионат набрал популярность. В 2019 году представлено уже 13 профессиональных направлений, а количество участников выросло до 170 человек.
«Главная особенность чемпионата 2019 года заключается в том, что в нем впервые приняли участие ребята из Губернского лицея, школы №68 и еще из нескольких образовательных учреждений. И, конечно, мы будем делать ставку на то, чтобы через год, через два количество школьников, которые будут участвовать в этом чемпионате, росла», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Победителями и призерами четвертого регионального конкурса по профессиональному мастерству стали 57 человек. Лучшие представят Пензенскую область на национальном чемпионате, который пройдет в Москве с 20 по 22 ноября.
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