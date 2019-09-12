В Пензе завершился региональный этап чемпионата «Абилимпикс»

В Пензе подвели итоги четвертого регионального чемпионата «Абилимпикс». Несколько дней студенты и школьники с ограниченными возможностями здоровья соревновались в 13 профессиональных компетенциях. Лучших определяли эксперты-педагоги, социальные партнеры и работодатели. Победителей наградили в Губернском лицее. В ноябре они представят Пензенскую область на национальном чемпионате (0+).

Обработка цифровой информации, дизайн персонажей и анимация, кулинарное и кондитерское дело, сварочные технологии, зубопротезирование. И это далеко не все компетенции, в которых соревновались юноши и девушки. Два насыщенных дня завершились награждением лучших в каждой сфере. Среди победителей - студентка пензенского базового медицинского колледжа Регина Болмат. Она стала лучшей в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ».

«Делали мазок крови, измеряли уровень гемоглобина, определяли температуру и влажность воздуха», - рассказала она.

«Абилимпикс» - чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Для участников это не только шанс заявить о себе, а возможно, и трудоустроиться. Ведь победителей определяют не только преподаватели и социальные партнеры, но и потенциальные работодатели.

«Самое главное - успешное трудоустройство и общение между собой, социализация в обществе. Они - обычные люди, такие же, как мы, и также имеют право на работу», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Регион присоединился к движению «Абилимпикс» в 2016-м. Тогда участвовало всего 40 человек в семи компетенциях. За четыре года чемпионат набрал популярность. В 2019 году представлено уже 13 профессиональных направлений, а количество участников выросло до 170 человек.

«Главная особенность чемпионата 2019 года заключается в том, что в нем впервые приняли участие ребята из Губернского лицея, школы №68 и еще из нескольких образовательных учреждений. И, конечно, мы будем делать ставку на то, чтобы через год, через два количество школьников, которые будут участвовать в этом чемпионате, росла», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Победителями и призерами четвертого регионального конкурса по профессиональному мастерству стали 57 человек. Лучшие представят Пензенскую область на национальном чемпионате, который пройдет в Москве с 20 по 22 ноября.