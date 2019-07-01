В Пензе завершился марафон экзаменационных испытаний

Из 62 человек, заявленных для сдачи в резервный день, на экзамен пришло чуть больше половины. Четверо сдающих ЕГЭ 1 июля опоздали и заходили в аудитории после раздачи бланков. В пункт проведения экзамена, который был расположен в средней школе №52 в Арбеково, они добирались с разных концов города.

«Экзамены сдают выпускники прошлых лет. Те, кто хотят улучшить свои результаты для того, чтобы у них было больше возможности для поступления в вузы», - рассказала руководитель пункта проведения экзамена №152 Ирина Орлашова.

Кроме того, 1 июля - день сдачи ЕГЭ для учащихся училищ и колледжей, которые планируют пойти учиться дальше. Также среди тех, кто проходил экзаменационное испытание ребята, которые пропустили сдачу в основные дни по болезни или другой уважительной причине. В пункте проведения экзамена №152 организаторы не скрывали радости по поводу завершения экзаменационных испытаний.

«Наконец-то информационный марафон закончен. Прошли экзамены ГИА, ЕГЭ, которые начались 27 мая. И вот сегодня последний, резервный день. Мы отправляемся в отпуска», - сказала организатор вне аудитории пункта проведения экзамена №152 Елена Булавина.



В последний день ЕГЭ сдавали по всем учебным предметам по выбору десять дисциплин. Самыми популярными оказались химия, биология и обществознание. Меньше всего человек было заявлено на историю и иностранные языки. Результаты экзаменов станут известны через десять рабочих дней.