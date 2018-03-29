В Пензе завершился городской этап конкурса «Учитель года»

В Пензе подвели итоги городского этапа конкурса «Учитель года». В течение двух дней участники проводили открытые уроки, давали мастер-классы для коллег и рассказывали о себе. Имена победителя и призеров озвучили на торжественной церемонии.

Позади два напряженных дня соревнований, на суд жюри конкурсанты представили свои визитки, выступление на семинаре, открытый урок и мастер-класс. В 2018-м за победу боролись преподаватели истории и обществознания, физики и астрономии, русского языка и литературы, иностранных языков, музыки и ОБЖ. Всего - восемь педагогов.

«Самое сложное - дать открытый урок, потому что заранее неизвестно, какие будут дети, из какой школы, поэтому в профессии учителя очень важно иметь личный контакт с ребенком, иначе будет трудно», - рассказал учитель истории и обществознания школы №60 Анатолий Кирюхин.

Поддержать учителей в финале городского этапа конкурса пришли коллеги, ученики, а также первые лица города. От них - главные поздравления, подарки и слова благодарности.

Вы успешно работали, и со своей стороны, администрация периодически поддерживает все новации, которые реализуются по предложению управления образования. И, безусловно, мы поддерживаем конкурс «Учитель года», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.



Всем участникам вручили дипломы и премии. Лучшим учителем Пензы жюри признало Оксану Игнатьеву, преподавателя школы №18. В конкурсе она участвовала впервые и, конечно, надеялась на победу. Признается: главное, что помогло, - это любовь к своему предмету, уже 17 лет она преподает детям музыку.

«Дети дают заряд энергии, очень люблю свой предмет и считаю, что он - главный, обеспечивает ребят позитивом и заряжает их, помогает решать проблемы и задачи по математике и русскому языку, то есть музыка - очень важна», - отметила Оксана Игнатьевна.

Теперь победительница, а также еще три призера городского конкурса примут участие в следующем этапе. В апреле за звание лучшего будут бороться учителя со всего региона (0+).