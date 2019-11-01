В Пензе завершился театральный фестиваль «МаскерадЪ»

В Пензе завершился третий Международный театральный фестиваль «МаскерадЪ». На протяжении восьми дней артисты из разных городов России, а также Израиля показывали на сцене областного драмтеатра спектакли.

Любовь, разбитая разочарованием. Боль, которую невозможно заглушить. Что может быть страшнее, чем ирония жизни – когда каждый влюблен не в того? На сцене областного драматического театра была Чеховская «Чайка» (12+) в исполнении актеров московского «театра на Юго-Западе». Эта постановка стала финальным аккордом фестиваля.

«Всего наш театр посетило 7000 человек. Это очень хорошо. На самом деле, было непросто найти спектакли, связанные именно с Мейерхольдом. Это классика, но, к сожалению, в наше время ее ставят все реже», - отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

Все постановки, показанные в рамках третьего фестиваля «МаскерадЪ», были связаны с именем театрального режиссера, актера и педагога Всеволода Мейерхольда. Каждый из девяти спектаклей, которые в этом году увидел пензенский зритель, в прошлом веке ставил именно Мейерхольд.

«Интерес к этому мастеру никогда не иссякнет. Он всегда будет одним из создателей нового театрального языка и киноязыка тоже. Это человек очень большого масштаба», - сказала член жюри фестиваля, театральный критик Елена Солнцева.

В этом году фестиваль объединил шесть городов и две страны. Гости из Израиля - экспериментальная антреприза «Новый Театр» - привезли пензенскому зрителю камерный спектакль «Медведь. Аллюзия на тему» (12+) по мотивам водевиля Чехова. На сцене драмтеатра показали также два столичных спектакля - «Чайку» и «Женитьбу» (16+) по пьесе Гоголя. Ульяновский драмтеатр тоже привез спектакль по Гоголю - «Ревизор» (16+).

Пермский театр «У Моста» сыграл спектакль по комедии Николая Эрдмана «Самоубийца» (12+). Саратовский академический театр драмы представил на суд зрителей драму «Живой труп» (18+) по пьесе Толстого. В исполнении театра юного зрителя Заречного пензенцы увидели драму Лермонтова «Маскарад» (12+), в честь которой и назван фестиваль. Пензенский театр юного зрителя показал драму Островского «Гроза» (12+). Областной драмтеатр сыграл комедию по пьесе Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (12+).

«Удивительно, насколько остро звучит русская классика сегодня. Кажется, что даже не надо ничего режиссеру придумывать поверх этого текста», - отметила член жюри фестиваля, театральный критик Евгений Авраменко.

«Это такой мощный импульс для развития пензенского театра», - добавила член жюри Валентина Федорова.

Организаторы фестиваля уже уверенно говорят, что эта встреча разных театров на пензенской сцене точно повторится. Через два года. Четвертый международный фестиваль «МаскерадЪ» посвятят творчеству Михаила Булгакова. В 2021 году исполнится 130 лет со дня его рождения.