В Пензе завершился детский художественный конкурс

В Пензенском архитектурно-строительном колледже подвели итоги детского художественного конкурса. Главными персонажами картин стали в прямом смысле слова герои - люди, по долгу службы спасающие жизни, и волонтеры, которые по зову сердца делают мир лучше. Сами же дети тоже близки к вполне созидательной профессии, родители всех участников - строители.

Творческие мастер-классы впервые стали частью художественного конкурса. Участники: дети от 5 до 14 лет, их родители - люди, как говорят они сами, самой созидательной профессии - строители в настоящем или прошлом. Но задачей их детей было на этот раз изобразить тех, кого они считают героями.

Всего в конкурсе от Союза строителей Пензенской области и архитектурно-строительного колледжа участвовали 50 детей. Организаторы надеются, что со временем работы этих ребят снова окажутся там, но уже в виде проектов курсовых и дипломных работ.

«Проводим конкурс уже шестой год подряд. Участники - дети работников строительно-дорожной отрасли, ЖКХ и учебных учреждений. В этот раз объявлен конкурс, посвященный Дню волонтера, он объединен общей темой «Пенза - город добрых дел» или «Профессии, спасающие жизнь», - рассказала директор Союза строителей Пензенской области Елена Галкина.

«Дети создают настоящую творческую атмосферу, надеюсь, что многие из них потом придут сюда получать профессию строителя», - сказала директор Пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Спильная.

То, что акцент на этом детском празднике сделан еще и на миссии волонтеров не случайно. Студенты - постоянные участники экологических акций, а сами строители нередко помогают пензенским активистам в творческих и благотворительных акциях. Естественно, вместе они рассчитывают, что передадут этот опыт и практику детям, которые попытаются понять, что значит быть добровольцем.