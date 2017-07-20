В Пензе завершилось первенство России по велоспорту

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20 июля 2017, 13:07Спорт
В Пензе на велотреке «Сатурн» прошли первенство России по велоспорту среди юношей и девушек и открытые городские соревнования по велоспорту на треке «Мемориал памяти мастеров спорта П.М. Ремонтова и Ю.Г. Панина».
Как сообщает пресс-служба мэрии, помимо пензенских спортсменов, в соревнованиях принимали участие велосипедисты из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Удмуртия, Липецкой и Воронежской областей.
В течение трех дней разыгрывались медали в спринтерском и темповом омниуме.
Призовые места в темповом омниуме среди юношей заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, лучшим среди пензенцев стал Роман Ильин – он занял восьмую позицию.
Среди девушек лучшими в этой дисциплине стали москвички, пензенская спортсменка Анетта Феоктистова заняла седьмое место, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Победители и призеры в Первенстве России по велоспорту на треке в темповом омниуме определились следующим образом:
По результатам открытых городских соревнований по велоспорту на треке «Мемориал памяти мастеров спорта П.М. Ремонтова и Ю.Г. Панина» в спринтерском омниуме среди юношей лидировал москвич Артем Часовников, среди девушек – Ксения Кузнецова из Санкт-Петербурга. Пензенцы Сергей Шутов и Сабина Салюкова заняли 13 и 6 места соответственно.
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