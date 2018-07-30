В Пензе завершились соревнования по BMX-спорту среди молодежи

В Пензе на велотреке «Сатурн» прошли соревнования по BMX-спорту в рамках IV летней Спартакиады молодежи России. Накануне юниоры - ребята 2000 и 2001 годов рождения - приняли участие в эстафете, а 30 июля прошли заезды «Классик». Их результаты станут решающими при отборе спортсменов на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе (16+).

Из 63 регионов России, где развит велоспорт, на эти соревнования попали только девять команд. В их числе - и пензенские ребята. Спартакиада молодежи России для юных BMX-спортсменов - это не только состязание на скорость и умение виртуозно владеть велосипедом, но и проверка на стрессоустойчивость.

«Конечно, такие соревнования, как Спартакиада, - это лицо субъектов. Они проводятся не каждый год», - отметил главный судья соревнований из Ижевская Вячеслав Харин.

Гонка «Классик», которая прошла на велотреке «Сатурн», считается олимпийской дисциплиной. Для отбора лучших из лучших придумана сложная система. Сначала ребята должны выполнить три предварительных заезда. По их результатам составляется сетка основных стартов. Затем проходит отбор в 1/4 финала и полуфинал. В следующий тур соревнований попадают только четверо из восьми участников каждого заезда.

Чтобы показать высший класс на престижных соревнованиях, будущие чемпионы начинают заниматься BMX-спортом с самого юного возраста. Ведь трамплины и виражи по сложности не уступают тем, что на трассе для мотогонок.

«BMX-спорт интересен тем, что набор в него осуществляется с шести лет, в другие дисциплины, связанные с велосипедом, нельзя так рано. Поэтому многие начинают с него, а потом, исходя из результатов, возможностей, целесообразно перейти в другой вид», - рассказал тренер Пензенской области, педагог велосипедного клуба «Локомотив» Роман Кирсанов.

Дорога до вершин Олимпа в BMX-спорте долгая, но интересная. Дисциплины, объединенные этой аббревиатурой, входят в число наиболее зрелищных видов спорта. Самые интересные прыжки и высокую скорость преодоления препятствий на Олимпиаде можно будет увидеть в исполнении спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия и Омской области. Команды из этих городов и регионов стали фаворитами IV летней Спартакиады молодежи России, которая входит в число отборочных соревнований на Олимпийские игры.