В Пензе завершились соревнования по BMX-спорту среди молодежи

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 июля 2018, 19:33Спорт
В Пензе на велотреке «Сатурн» прошли соревнования по BMX-спорту в рамках IV летней Спартакиады молодежи России. Накануне юниоры - ребята 2000 и 2001 годов рождения - приняли участие в эстафете, а 30 июля прошли заезды «Классик». Их результаты станут решающими при отборе спортсменов на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе (16+).
Из 63 регионов России, где развит велоспорт, на эти соревнования попали только девять команд. В их числе - и пензенские ребята. Спартакиада молодежи России для юных BMX-спортсменов - это не только состязание на скорость и умение виртуозно владеть велосипедом, но и проверка на стрессоустойчивость.
«Конечно, такие соревнования, как Спартакиада, - это лицо субъектов. Они проводятся не каждый год», - отметил главный судья соревнований из Ижевская Вячеслав Харин.
Гонка «Классик», которая прошла на велотреке «Сатурн», считается олимпийской дисциплиной. Для отбора лучших из лучших придумана сложная система. Сначала ребята должны выполнить три предварительных заезда. По их результатам составляется сетка основных стартов. Затем проходит отбор в 1/4 финала и полуфинал. В следующий тур соревнований попадают только четверо из восьми участников каждого заезда.
Чтобы показать высший класс на престижных соревнованиях, будущие чемпионы начинают заниматься BMX-спортом с самого юного возраста. Ведь трамплины и виражи по сложности не уступают тем, что на трассе для мотогонок.
«BMX-спорт интересен тем, что набор в него осуществляется с шести лет, в другие дисциплины, связанные с велосипедом, нельзя так рано. Поэтому многие начинают с него, а потом, исходя из результатов, возможностей, целесообразно перейти в другой вид», - рассказал тренер Пензенской области, педагог велосипедного клуба «Локомотив» Роман Кирсанов.
Дорога до вершин Олимпа в BMX-спорте долгая, но интересная. Дисциплины, объединенные этой аббревиатурой, входят в число наиболее зрелищных видов спорта. Самые интересные прыжки и высокую скорость преодоления препятствий на Олимпиаде можно будет увидеть в исполнении спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия и Омской области. Команды из этих городов и регионов стали фаворитами IV летней Спартакиады молодежи России, которая входит в число отборочных соревнований на Олимпийские игры.
30 июля 2018, 19:59Жителю Пензенского района грозит срок за кражу 100-метрового кабеля
30 июля 2018, 19:54В пензенских общепитах снизилось количество правонарушений
30 июля 2018, 19:33В Пензе завершились соревнования по BMX-спорту среди молодежи
30 июля 2018, 19:29В Пензе обсудили вопросы модернизации бизнес-инкубаторов
30 июля 2018, 19:26Пензенцам представили выставку «Искусство за решеткой»
30 июля 2018, 19:21Под Пензой стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»
30 июля 2018, 19:18В сквере у «Разорванной звезды» установили БТР
30 июля 2018, 19:12В Пензенской области прошли антитеррористические учения