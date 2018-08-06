В Пензе завершились матчи Спартакиады молодежи по футболу

В Пензе на стадионе спорткомплекса «Зенит» завершилась Спартакиада молодежи России по футболу. Бронзовым призером стала команда из Санкт-Петербурга, а вот кто станет обладателем заветного кубка, выясняли сборные Москвы и Московской области. И те, и другие старались показать только лучшие игровые качества, ведь с трибун, кроме многочисленных болельщиков, за ними наблюдал двукратный чемпион России по футболу Дмитрий Сенников.

Участники финальной игры сказали о Спартакиаде по футболу, что шли к этому матчу всю жизнь. На поле спорткомплекса «Зенит» принципиальные соперники - команды Москвы и Московской области.

«Мы хорошо сыграли в группе и полуфинале, надеюсь, что и в последней игре не подкачаем», - сказал тренер сборной Московской области Юрий Чеплинков.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. В начале второго сборная Московской области вышла вперед, но спустя несколько минут допустила грубую ошибку в собственной штрафной.

Главный судья встречи под неодобрительные возгласы трибун назначил пенальти. Сборной Москвы выпал шанс сравнять счет и вернуть в матч интригу.

Исполнитель пенальти не смог развести мяч и вратаря по разным углам. Пока москвичи приходили в себя после загубленного момента, соперники организовали атаку.

2:0 в пользу команды из Московской области. До окончания поединка оставалось чуть больше минуты, но времени догнать соперников у столичных футболистов уже не осталось. Финальный свисток и радость чемпионов. Голкипер, который стал одним из героев матча, оказался в центре внимания не только журналистов.

«Чувствовал, что выиграл. Это, конечно, заслуга всей команды, а вратарь, безусловно, - лучший игрок матча», - сказал чемпион IV летней Спартакиады молодежи России по футболу.

О любви к игре рассказал и легенда спорта, и специальный гость Спартакиады - двукратный чемпион России, экс-защитник столичного «Локомотива» и национальной сборной Дмитрий Сенников. Очередь, чтобы взять автограф, была огромная. Футбольными артефактами на глазах стали даже сумки и пропуски в бассейн, когда ничего другого с собой не было.

«Видно, что ребята любят игру. Вроде конец турнира, а никто не устал. Все бегают, почти не останавливаются, это очень похвально, потому что самое главное в этом возрасте - жажда победы», - отметил Дмитрий Сенников.

Сборная Московской области получила золотые медали и кубок победителей из рук двукратного чемпиона России вместе с заветом любить футбол и выкладываться на поле до последнего.