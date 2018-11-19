В Пензе завершили ремонт пострадавшего из-за взрыва дома

В Пензе завершили ремонт дома на ул. Крупской,27, который пострадал из-за взрыва газа.

Объект 18 ноября осмотрел мэр Виктор Кувайцев. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время уже демонтировано ограждение дома, подрядчик в ближайшие дни организует вывоз строительного мусора.

Глава администрации отметил, что жильцы могут приступать к внутренней отделке помещений.

Напомним, из-за взрыва в нескольких квартирах выбило двери, стекла, частично рухнули перегородки в квартире №28, пишет ИА «Пенза-Пресс».