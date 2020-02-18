В Пензе завершилась зимняя школа «ДомInno»

В Пензе закончила свою работу зимняя школа «ДомInno». В течение четырех дней молодые ученые работали над проектами по восьми направлениям, создавали полезные продукты, совершенствовали навыки коммуникации, заряжались интеллектуально и творчески, строили планы на будущее.

Министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин поблагодарил юных инноваторов за отлично проделанную работу. Он отметил, что зимняя школа открыла свои двери для талантливой молодежи уже в восьмой раз, и с каждым годом проекты все ярче и интереснее.

В работе зимней школы приняли участие 70 человек. Под руководством опытных наставников школьники активно включились в командную работу, стали участниками дискуссионных площадок, где обсуждались новейшие разработки науки и техники, поучаствовали в мастер-классах по развитию современного бизнеса, сообщили в пресс-центре облправительства.

Многим удалось достичь определенных результатов. Например, презентовал сигнализационную систему собственной разработки, а кто-то изучил технологию создания дополненной и виртуальной реальности. Одним из наиболее интересных проектов стал инновационный ранец со светодиодным экраном.

Лучшие в каждом направлении отправятся летом в школу «TeenГрад» - это главный инновационный детский лагерь региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».