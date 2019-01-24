В Пензе завершен капремонт областной офтальмологической больницы

В Пензе завершен капитальный ремонт бывшего здания женской консультации на улице Красной. Теперь этот корпус принадлежит областной офтальмологической больнице. В нем будет располагаться амбулаторно-поликлиническое подразделение учреждения. В частности, дневной стационар, поликлиника, глазной травмпункт и операционный блок.

Пять месяцев кропотливой работы позади. Капитальный ремонт бывшего здания женской консультации, которое теперь принадлежит областной офтальмологической больнице, завершен. Этого события ждали многие, корпус не ремонтировался больше полувека и уже не отвечал современным требованиям. Теперь там - амбулаторно-поликлиническое подразделение медучреждения.

«Есть дневной стационар на 80 коек, где больным будет оказываться хирургическая диагностика, лазерная хирургия. Здесь будет находиться пункт неотложной травматологической помощи, ежегодно это порядка 18-20 тысяч человек», - рассказал главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Новые площади позволили объединить офтальмологическую службу воедино. До этого часть кабинетов работала в здании у Володарского, что доставляло пациентам массу неудобств. В обновленном корпусе все детально продумано. Он приспособлен для маломобильных групп населения: для слабовидящих на полу уложили нескользящую тактильную плитку, вдоль стен - поручни, корпус оснастили оборудованием для звукового сопровождения. Даже вывески на кабинетах особенные.

Работа регистратуры выстроена в соответствии с принципами бережливой поликлиники. В холле размещен инфомат для распределения потоков пациентов, электронное табло с расписанием приема врачей, зоны комфортного пребывания посетителей.

В ближайшее время планируется внедрить вместо привычных коек удобные кресла-трансформеры. Оно же легко преобразовывается в кресло-коляску. На четвертом этаже - отдельные современные операционные. В них выполнена специальная вентиляция, позволяющая достигать практически 100% стерильности. Капитальный ремонт выполнен на сумму свыше 30 миллионов рублей.

«Мне очень нравится. Созданы хорошие условия для пациентов и врачей. Мы продолжим эту работу в 2019 году. Полностью приведем стационар в порядок, чтобы люди могли получить здесь все виды помощи», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ближайшее время в обновленный корпус поступит современное высокотехнологичное оборудование. В 2019-м капитальный ремонт учреждения продолжится. У здания амбулаторно-поликлинического подразделения появится лифт, и начнутся работы в стационаре. Глава региона попросил не забыть оборудовать возле больницы просторную парковку.