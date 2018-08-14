В Пензе завершаются проверки школьных учреждений

К началу учебного года готовы порядка 500 образовательных организаций Пензенской области из 586. В семи школах завершается капитальный ремонт. Те объекты, где работы уже завершены, проходят проверку, в том числе - по нормам санитарных и противопожарных требований.

До 1 сентября остается всего полмесяца. В ближайшие дни во всех пензенских школах завершатся поверки. Готовы ли образовательные учреждения к новому учебному году, решает специальная комиссия.

Сейчас учителя, словно ученики. Каждый преподаватель должен рассказать, что сделано в его кабинете за лето: проведен ли ремонт, появилось ли новое оборудование.

«Безусловно, должны быть подготовлены материально-техническая и учебная база, укомплектован педагогический состав, школа должна быть комфортна и безопасна для учеников», - сказала главный специалист управления образования Пензы Светлана Уланова.

В школе №12 этим летом сделали косметический ремонт. Во всех помещениях покрасили стены. Кроме того, заменили двери в рекреациях на втором этаже, частично отремонтировали крышу.

«Были проблемы со спортзалом, там немного протекала крыша, мы провели там работы, поэтому теперь он готов к приему детей», - рассказала директор школы №12 Наталья Слепова.

Ремонт провели и в школе №11. В некоторых кабинетах заменили мебель, отремонтировали полы.

«Мы не отдыхали летом. Коллектив школы готовился к приему детей. Их много. С 1 сентября будут обучаться 1041 человек, поэтому мы сделали все, чтобы они были в безопасности», - сказала директор школы №11 Светлана Симбирева.

Особое внимание - на соблюдение требований пожарной безопасности. В составе комиссии, помимо сотрудников городского управления образования и представителей районной администрации, - специалисты ГО и ЧС, а также отдела надзорной деятельности. Они, в первую очередь, проверяют пути и планы эвакуации, систему пожарной сигнализации и оповещения и средства пожаротушения.

«Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах, в коридорах, как правило, на высоте не более полутора метров от уровня пола. Также на каждом этаже должны быть планы эвакуации», - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Виноградов.

По результатам проверки комиссия предоставляет письменный отчет о степени готовности школы к учебному году в управление образования Пензы и региональный минобр. Все нарушения, которые выявляются в ходе приемки, руководство учебного заведения должно исправить до 1 сентября.