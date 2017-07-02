В Пензе завершают ремонт дороги на ул. Ставского

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 июля 2017, 13:30Общество
В Пензе завершают ремонт и благоустройство дороги на улице Ставского.
Сейчас рабочие заменили верхний слой асфальта и приступили к уборке территории.
Из бюджета федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" на работы выделили два с половиной миллиона рублей. За месяц вдоль магистрали проложили тротуары для пешеходов, установили бордюрный камень и значительно расширили проезжую часть.
«Мы расширили проезжую часть для автолюбителей. Они довольны. Раньше они здесь не разъезжались. Была одна полоса. Сейчас ширина согласно нормативам позволяет им разъезжаться», - рассказал инспектор отдела департамента ЖКХ города Пензы Евгений Колеганов.
В течение недели ремонт планируют закончить и нанести дорожную разметку.
02 июля 2017, 15:40Мужской парикмахер рассказал, как ухаживать за бородой
02 июля 2017, 15:15В Пензе специалисты закончили диагностику старовозрастных деревьев
02 июля 2017, 14:45Пензенская область – в числе лидеров среди регионов по баллам на ЕГЭ
02 июля 2017, 14:15Пензенские участники IT-лаборатории разработают новые интернет-сервисы
02 июля 2017, 13:50Зареченцу грозит до трех лет тюрьмы за сбыт наркотиков
02 июля 2017, 13:40В Пензенском УФАС рассмотрели дело о картельном сговоре
02 июля 2017, 13:30В Пензе завершают ремонт дороги на ул. Ставского
02 июля 2017, 12:50Исторический центр Пензы кардинально преобразится