02 июля 2017, 13:30Общество В Пензе завершают ремонт дороги на ул. Ставского В Пензе завершают ремонт и благоустройство дороги на улице Ставского.

Сейчас рабочие заменили верхний слой асфальта и приступили к уборке территории.

Из бюджета федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" на работы выделили два с половиной миллиона рублей. За месяц вдоль магистрали проложили тротуары для пешеходов, установили бордюрный камень и значительно расширили проезжую часть.

«Мы расширили проезжую часть для автолюбителей. Они довольны. Раньше они здесь не разъезжались. Была одна полоса. Сейчас ширина согласно нормативам позволяет им разъезжаться», - рассказал инспектор отдела департамента ЖКХ города Пензы Евгений Колеганов.

В течение недели ремонт планируют закончить и нанести дорожную разметку.

Общество

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