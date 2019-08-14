В Пензе завершают проверку школ

В Пензе из 85 школ на данный момент принято 74. Руководству учреждений, в которых выявлены нарушения, предстоит устранить их до 20 августа. Вместе с сотрудниками Госпожнадзора проверять готовность школ к первому сентября отправилась съемочная группа телеканала «Экспресс».

Школы распахнут свои двери через две недели, а пока в роли учеников - сами учителя. Их готовность к непредвиденным и опасным ситуациям оценивают сотрудники МЧС.

Учебную эвакуацию в гимназии №1 проводят не менее одного раза в четверть. Покинуть здание необходимо, уложившись в четырехминутный норматив.

«Как правило, результат тренировок - 3 минуты 60 секунд. За четыре - это не очень хорошо. Иногда бывает пять, значит, учебная эвакуация не удалась и надо отрабатывать навыки лучше», - рассказала директор классической гимназии №1 имени Белинского Этери Тер-Аракелян.

При проверке образовательных учреждений сотрудники МЧС уделяют пристальное внимание эвакуационным выходам, материалам их отделки и возможности свободно пройти, а также осматривают средства первичного пожаротушения и систему оповещения людей о возгорании.

«Распространенные нарушения - это отсутствие табличек о вызове подразделения пожарной охраны, решеток на остекленных периметрах, огнетушителей, незакрепление первичных средств тушения очагов возгорания», - сказал начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Владислав Пензин.

Сейчас из 85 объектов осмотрено и принято 74. Проверку с первого раза прошли не все образовательные учреждения.

«Имеются замечания, но они небольшие, не требующие больших денежных затрат. Постараемся их устранить в течение недели. Из городского бюджета на эти цели выделяется порядка 25 миллионов», - рассказала начальник общего отдела управления образования Вера Кузнецова.

Руководители образовательных учреждений, где были выявлены нарушения, обязаны устранить все недостатки до 20 августа.