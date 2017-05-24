24 мая 2017, 19:26Общество В Пензе завершают проект реконструкции лагеря «Орленок» Детский лагерь «Орленок» в Ахунах готовится к масштабным изменениям. Полгода назад там провели консервацию всех помещений. Сейчас в Пензе завершают разработку проекта реконструкции знаменитого лагеря.

С момента закрытия в детском лагере «Орленок» впервые так много людей. Специальная комиссия приехала осмотреть территорию, чтобы внести последние изменения в план реконструкции популярного места отдыха юных пензенцев.



Лагерь построен в середине прошлого столетия. Сейчас он не отвечает даже элементарным санитарным нормам. Туалет и душевые - в отдельных помещениях. Внутри спальных корпусов протекают крыши. В небольших комнатах вместо четырех допустимых стоят впритык друг к другу 15 кроватей.



«Здесь самое главное - это деревянные корпуса. Это очень большая проблема, потому что их нужно ежегодно пропитывать, что стоит больших денег. И пожарная пропитка, мягко скажу, не отличается комфортными свойствами», - сказал начальник управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.



Разрабатывая план территории нового лагеря, постарались учесть все. Та земля, которая долгое время не использовалась по назначению, теперь обязательно будет задействована. На ней разместят беседки и детские площадки.

Кстати, «Орленок» устремится ввысь - спальные корпуса планируют сделать трехэтажными.



«К корпусам будет подведено и отопление, будет своя модульная котельная. Появится круглогодичная возможность функционирования лагеря», - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Обновленный «Орленок», как уверены специалисты, сможет составить конкуренцию популярным загородным лагерям.



«Будет бассейн, открытый, но тентованный, и, конечно, предусмотрена спортивная площадка», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Владимир Попков.

Ожидается, что вместимость «Орленка» значительно увеличится. После реконструкции за одну смену здесь смогут отдохнуть до 300 школьников.

Сейчас проект нового лагеря должен пройти государственную экспертизу. После станет известна его точная стоимость и сроки исполнения.

Общество

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