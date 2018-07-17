В Пензе завершается восстановление родника у Солдатского озера

Восстановление родника у Солдатского озера на Западной поляне близится к завершению. Источник «Святой» и прилегающую к нему территорию решили облагородить обычные жители Пензы. Они собрали через социальную сеть группу единомышленников и приступили к восстановлению родника.

Тех, кто откликнулся на призыв восстановить родник у Солдатского озера, местные жители называют тимуровцами и добровольцами, ведь никаких денег за свою работу они не берут.

Все началось в середине мая. На территории родника, который еще называют «Святым», состоялся первый субботник. Жительница Западной поляны Тамара Перешеина в этот день пришла туда не только, как обычно, за водой, но и чтобы посмотреть, кто такие волонтеры. Об акции по благоустройству она услышала по телевизору.

«Было очень много ребят, и семьями приходили, с детьми. Перед началом обустройства территории, они собрали весь мусор. А я думала, глядя на них, что не пропала еще Россия, есть порох в пороховницах, восхищаюсь такими людьми», - сказала она.

За два месяца волонтеры убрали прилегающую к роднику территорию от мусора и валежника, поставили изгородь за амфитеатром, заменили поручни по периметру площадки вокруг купели, а также построили новый мостик через ручей и переложили лестницу, ведущую к военной академии. Кроме того, добровольцы соорудили шесть антивандальных лавочек, установили сруб и приступили к восстановлению купели. Заливка бетоном колец, окаймляющих ее, - на сегодня задача номер один.

«Люди добрые помогли с бетоном, но, к сожалению, миксер не смог подъехать, так как гора очень большая. Ребята таскают ведрами», - рассказал участник группы активистов Сергей Мячин.

На роднике трудятся разные люди - программисты, экономисты, учителя, студенты и просто местные жители. Геннадий Прокин - самый активный из них. За порядком на святом источнике приглядывает не первый год.

«Два года назад вандалы разрушили некоторые элементы родника, мне стало жалко, отремонтировали с одним знакомым мужиком. А сейчас Артем собрал неравнодушных людей, чтобы народу было приятно сюда приходить», - сказал он.

Работа по восстановлению родника и прилегающей к нему территории вышла на финишную прямую. По подсчетам активистов, в благоустройстве источника приняли участие несколько сотен пензенцев. И если одни прилагали физические усилия, то другие помогали материально. Даже пожилые люди, живущие поблизости, жертвовали со своих пенсий небольшие суммы денег.

«Спасибо всем волонтерам, которые занимались обустройством территории, и благотворителям, которые посчитали не нужным называться и предоставили не только бетон, но и деньги, а также замечательный сруб», - сказал участник группы активистов Сергей Мазолин.

Волонтеры планируют восстановить купель родника у Солдатского озера к 1 августу. В этот день там решено провести праздник, главной частью которого должно стать омовение в источнике.