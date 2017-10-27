29 октября 2017, 15:14Культура В Пензе завершается театральный фестиваль «Маскерадъ» В Пензе завершается второй международный театральный фестиваль «Маскерад» (16+). В этом году он посвящен советской драматургии. Пензенский зритель смог увидеть спектакли коллективов из Владимира, Саратова, Пензы, Москвы, а также Уфы и Перми.

В последний день фестиваля, 30 октября, зрителей ждет спектакль «Про любовь» (16+) государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» из столицы Молдовы, Кишинева. Это лирическая комедия о том, какой может быть любовь и ее последствия.

Спектакль состоит из четырех одноактных пьес по произведениям Людмилы Петрушевской, Семена Злотникова, Аллы Соколовой и Валентина Распутина.

Культура

просмотров 190

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: