В Пензе завершается театральный фестиваль «Маскерадъ»

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29 октября 2017, 15:14Культура
В Пензе завершается второй международный театральный фестиваль «Маскерад» (16+). В этом году он посвящен советской драматургии. Пензенский зритель смог увидеть спектакли коллективов из Владимира, Саратова, Пензы, Москвы, а также Уфы и Перми.
В последний день фестиваля, 30 октября, зрителей ждет спектакль «Про любовь» (16+) государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» из столицы Молдовы, Кишинева. Это лирическая комедия о том, какой может быть любовь и ее последствия.
Спектакль состоит из четырех одноактных пьес по произведениям Людмилы Петрушевской, Семена Злотникова, Аллы Соколовой и Валентина Распутина.
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