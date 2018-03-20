В Пензе завершается ремонт трех образовательных учреждений

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20 марта 2018, 09:31Общество
В трех образовательных организациях Пензенской области завершаются ремонтные работы. Это станция юных туристов, Губернский лицей и IT-колледж.
Так в станции юных туристов завершаются работы по утеплению стен пристроев, цоколя здания и укладке асфальтобетонного покрытия отмостки. Ремонт вентиляции подвала планируется завершить до 30 апреля. К настоящему времени уже проведены работы по усилению конструкций, ремонт внутренних помещений. Всего на эти цели в 2017 году выделено 1,86 млн руб, сообщает пресс-центр регионального правительства.
В Губернском лицее проведен ремонт вспомогательных помещений спортзала, обеденного зала столовой. Ремонт на сумму 1,47 млн рублей полностью завершен.
Пензенскому колледжу информационных и промышленных технологий на проведение работ по обследованию здания и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий в 2017 году утверждена сумма в размере 6,96 млн. руб. Ремонтные работы завершены. Там проведено обследование технического состояния здания, подготовлена проектно-сметная документация, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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