В Пензе завершается реконструкция «Зенита» к ЧМ-2018

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30 октября 2017, 16:02Общество
30 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросам подготовки стадиона «Зенит» в качестве тренировочной базы к Чемпионату мира по футболу-2018.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, участники совещания обсудили проблемы, связанные с завершением реконструкции стадиона и благоустройством прилегающих территорий, уточнялись сроки их проведения. Были скорректированы объемы работ и обозначены лица, ответственные за свои направления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Реконструкция стадиона, которая сейчас ведется в соответствие с графиком, завершается. Остались последние штрихи. Мы должны на этом этапе усилить контроль за качеством выполняемых работ, времени что-то переделывать у нас не будет»,- подчеркнул Виктор Кувайцев.
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