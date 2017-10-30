30 октября 2017, 16:02Общество В Пензе завершается реконструкция «Зенита» к ЧМ-2018 30 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросам подготовки стадиона «Зенит» в качестве тренировочной базы к Чемпионату мира по футболу-2018.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, участники совещания обсудили проблемы, связанные с завершением реконструкции стадиона и благоустройством прилегающих территорий, уточнялись сроки их проведения. Были скорректированы объемы работ и обозначены лица, ответственные за свои направления, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Реконструкция стадиона, которая сейчас ведется в соответствие с графиком, завершается. Остались последние штрихи. Мы должны на этом этапе усилить контроль за качеством выполняемых работ, времени что-то переделывать у нас не будет»,- подчеркнул Виктор Кувайцев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/soveshchanie_po_zenitu2/

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