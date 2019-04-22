В Пензе завершается отопительный сезон

О завершении отопительного сезона горожанам напомнил мэр Виктор Кувайцев в своем аккаунте в Instagram.

«Урааааа!» - прокомментировала одна из подписчиц.

Ранее горожане не раз спрашивали, когда отключат тепло, потому что в домах очень душно. Однако сезон было решено не завершать до 22 апреля. Дело в том, что весенняя погода, установившаяся в регионе, сменилась заморозками, поэтому подачу тепла не отключали до окончательного потепления, пишет ИА «Пенза-Пресс».