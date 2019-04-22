В Пензе завершается отопительный сезон

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 апреля 2019, 17:06Общество
22 апреля теплоснабжающие компании начинают отключать отопление в домах жителей Пензы.
О завершении отопительного сезона горожанам напомнил мэр Виктор Кувайцев в своем аккаунте в Instagram.
«Урааааа!» - прокомментировала одна из подписчиц.
Ранее горожане не раз спрашивали, когда отключат тепло, потому что в домах очень душно. Однако сезон было решено не завершать до 22 апреля. Дело в том, что весенняя погода, установившаяся в регионе, сменилась заморозками, поэтому подачу тепла не отключали до окончательного потепления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 апреля 2019, 19:59Пензенцев пригашают на ярмарку сельхозпроизводителей
22 апреля 2019, 19:57Пензенец может лишиться автомобиля из-за долгов
22 апреля 2019, 19:54Пензенские бильярдисты сразились за путевку на чемпионат России
22 апреля 2019, 19:44Пензенские девятиклассники начали сдавать экзамены досрочно
22 апреля 2019, 19:42Пензенские полицейские вернулись из полугодовой командировки
22 апреля 2019, 19:37Пензенские школьники заступили на «Пост №1»
22 апреля 2019, 19:33В Пензе на общегородской субботник вышло более 24,5 тыс. горожан
22 апреля 2019, 19:26В Пензе выявили лучшую группу задержания