17 октября 2017, 09:31Общество В Пензе завершается дачный сезон В Пензе в связи с ухудшением погодных условий завершается дачный сезон.

Как сообщает пресс-служба мэрии, похолодание повлияло на снижение пассажиропотока на дачных маршрутах.

В связи с этим принято решение завершить дачный сезон. Таким образом, обслуживание пассажиров на сезонных маршрутах будет осуществляться до 22 октября включительно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 85

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: