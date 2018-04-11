В Пензе затопило набережную. ФОТО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 апреля 2018, 15:37Общество
Ночью в реке Суре резко поднялся уровень воды. Нижний ярус набережной, реконструкция которого пока не завершена, затопило.
Глава администрации города Виктор Кувайцев и его заместитель по земельным и градостроительным работам Магомед Агамагомедов встретились с представителем подрядчика, чтобы уточнить график работ на набережной, который сместился из-за частичного подтопления.
Несмотря на паводок, плиточный настил полностью сохранился. Подрядчик пояснил, что после нормализации уровня воды в реке работы продолжатся.
В ближайшей перспективе рабочим предстоит продолжить работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны с южной стороны набережной, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 апреля 2018, 17:58В Рязани нашли «пензенское» масло-фальсификат
11 апреля 2018, 17:39В Пензе открыли «горячую линию» для дольщиков
11 апреля 2018, 17:08Река вышла из берегов. Жителям Мичурино предлагают эвакуацию
11 апреля 2018, 16:38В Нижнеломовском районе уровень воды пошел на спад
11 апреля 2018, 16:07На Севере произошла авария, есть пострадавший
11 апреля 2018, 15:37В Пензе затопило набережную. ФОТО
11 апреля 2018, 15:06Пензенцы смогут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой
11 апреля 2018, 14:36Объем продукции резидентов «Яблочкова» и «Рамеева» вырос на 62%