В Пензе затопило набережную. ФОТО

Ночью в реке Суре резко поднялся уровень воды. Нижний ярус набережной, реконструкция которого пока не завершена, затопило.

Глава администрации города Виктор Кувайцев и его заместитель по земельным и градостроительным работам Магомед Агамагомедов встретились с представителем подрядчика, чтобы уточнить график работ на набережной, который сместился из-за частичного подтопления.

Несмотря на паводок, плиточный настил полностью сохранился. Подрядчик пояснил, что после нормализации уровня воды в реке работы продолжатся.

В ближайшей перспективе рабочим предстоит продолжить работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны с южной стороны набережной, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».