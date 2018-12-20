В Пензе засветился большой новогодний шар у Дома молодежи

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20 декабря 2018, 10:33Общество
В Пензе заработала праздничная иллюминация большого новогоднего шара, установленного на площади перед Домом молодежи на ул. Кирова.
Новый объект высотой 6,5 метров оценил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Работы по подключению елочного шара завершились 19 декабря, теперь он будет загораться вместе с вечерним уличным освещением.
«Это удачное решение, елочный шар - не просто фон для новогодних фотографий, он преобразует привычную городскую среду, создает праздничную атмосферу», - отметил глава администрации Пензы.
Он выразил надежду на то, что пензенцы отнесутся к новому городскому украшению. Следить за сохранностью шара он поручил сотрудникам Дома молодежи, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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