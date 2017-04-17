17 апреля 2017, 18:05Общество В Пензе школьники заступили в почетный караул Почетный «Пост №1». В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы почетный караул впервые в 2017 году заступил на службу. Акция приурочена ко Дню Победы.

Яркое солнце, дождь, ветер и даже снег школьникам нипочем. Они будут нести вахту памяти у Монумента воинской и трудовой славы Пензы. Первыми заступили в почетный караул ученики средней школы №30. Из 15 старшеклассников две - девушки. Кристина Юртаева участвует в акции памяти третий год подряд.



«Для меня караульные службы очень важны, потому что я чувствую, что делаю какой-то вклад в историю. Также я отдаю честь своим прабабушке и прадедушке, потому что они воевали на фронтах Великой Отечественной войны», - рассказала она.



Юноши и девушки сменяют друг друга на посту каждые 30 минут. Одновременно у монумента несут дежурство пять человек. От ребят требуется стоять по стойке смирно не шевелясь. Чтобы не простудиться, часовым выдали бушлаты и теплые шапки. В руках у каждого - автомат времен Великой Отечественной войны.

«Автоматы ППШ - довольно-таки тяжеленькие. Пройдешься с ним, и это уже греет. Руки затекают не к концу первой смены, а к концу четвертой», - сказал учитель истории средней школы №30 г. Пензы Сергей Ковылов.



На вахту будут заступать школьники с 7 по 11 классы. По словам организаторов, с каждым годом желающих принять участие в акции становится только больше.

«Мы выбрали в этом году лучших из лучших - это ребята из 13 школ города. Они - победители военно-патриотических соревнований, участники патриотических акций и все, которые имеют активную жизненную позицию», - рассказал методист военно-патриотического отдела детско-юношеского центра «Спутник» Дмитрий Давыдов.

Вахту памяти у Монумента воинской и трудовой славы школьники будут нести ежедневно вплоть до Дня Победы. По традиции, в праздник дежурить у монумента будут кадеты из школы №70.

Общество

просмотров 66