В Пензе застрявший под мостом грузовик заблокировал дорогу

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17 января 2019, 11:33Происшествия
В Пензе первого Виражного проезда в Арбеково под железнодорожным мостом застрял грузовик. Проезд в этом месте оказался заблокирован. Об этом сообщают пользователи соцсети.
По словам автора снимка, со стороны объездной дороги образовалась большая пробка. Пользователи советуют водителям выбирать другой маршрут, планируя поездку в микрорайон.
Также в группе «Сова Пенза авто» рассказали о пробке в районе Бригадирского моста. Она образовалась из-за аварии. По словам водителей, многим приходилось разворачиваться и уезжать.
Не лучше ситуация – в районе арбековского поста ГИБДД. По информации автолюбителей, движение затруднено из-за неработающих светофоров.
Напомним, ранее ГИБДД обращалось к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах. Так как не везде коммунальщики еще успели убрать снег, возможны заносы и пробки. Водителей просят соблюдать дистанцию и не лихачить, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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