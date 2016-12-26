26 декабря 2016, 19:49Здоровье В Пензе зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом Профилактическая кампания по вакцинации от гриппа в регионе закончена, а тем временем в Пензенской области зафиксированы первые случаи заболеваемости гриппом Н3N2.

В Пензенской области зафиксированы первые случаи заболеваемости гриппом. За прошлую неделю к врачам обратились три человека. Все они были не привиты от вируса. В Заречном грипп подхватили пять человек. Пока что рано говорить об эпидемии, пик заболеваемости обычно приходится на конец января.



«Первые симптомы гриппа общеизвестны всем - это повышение температуры тела до высоких цифр, слабость, головная боль, боли в мышцах, сухой кашель - это основное. Но здесь нужно обратить внимание именно на тяжесть состояния, если у пациента появляется отдышка, затрудненное дыхание, рвота, сильные головные боли - то есть уже угрожающее жизни состояние, тогда надо бить тревогу», - рассказала заместитель главного врача Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева.

Не стоит заниматься самолечением, если вы чувствуете, что начинаете заболевать. В первые 48 часов необходимы противовирусные и противогриппозные препараты с доказанной эффективностью. Их может назначить только врач. Народные способы лечения гриппа могут привести к серьезным последствиям.

«Самое страшное осложнение — это пневмония, которая может закончиться летальным исходом», - отметила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Наиболее действенный способ защиты от вируса гриппа — это прививка. В Пензенской области период вакцинации уже закончился, привито 47% населения региона. Но защититься от вируса можно с и помощью профилактических мер.



«Необходимо сократить время посещения мест массового скопления людей, не пренебрегать масками. Также соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после посещения общественного транспорта, торговых центров», - сказала Вера Быкова.

Респираторно-вирусные инфекции тоже не обошли регион стороной. Только за прошедшую неделю в Пензенской области заболели ОРВИ более 2500 человек. Больше всего их - в Земетчинском, Камешкирском и Неверкинском районах. В Пензе зарегистрировано более 1200 случаев. В качестве профилактической меры врачи советуют чаще проветривать помещения, не только дома, но и в офисах. Поймать вирусную инфекцию в душной комнате гораздо легче, чем на улице.

Здоровье

просмотров 106