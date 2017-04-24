24 апреля 2017, 17:40Общество В Пензе зарегистрировали еще 3 участников праймериз «Единой России» 24 апреля были зарегистрированы еще три участника предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области.

В качестве участников зарегистрировались преподаватель детской школы искусств «Вдохновение» г. Кузнецка Александр Климов, инженер по нормированию труда отдела главного технолога АО «Радиозавод» Данила Кузнецов и психолог комплексного центра социальной помощи семье и детям г. Пензы Людмила Цицулина, сообщили в региональном отделении партии.

Данила Кузнецов признался: на дебатах он озвучит все волнующие его проблемы. Одна из них – трудоустройство выпускников.

«Своим выступлением я хочу обратить внимание на трудности, с которыми сегодня сталкиваются молодые специалисты. Чтобы хоть как-то им помочь, я намерен предложить конкретные пути решения данной проблемы», - сказал Данила Кузнецов.

Другой участник предварительного голосования Людмила Цицулина отметила, что ей близка социальная тема, и выразила готовность отстаивать интересы тех, кто нуждается в помощи.

Член регионального оргкомитета, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполкома Юрий Дворянинов напомнил: прием заявлений на участие в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. Дебаты проходят по субботам и воскресеньям до 21 мая включительно.

Общество

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/4/24/v-penze-zaregistrirovany-eshe-3-uchastnika-predvaritelnogo-golosovaniya/