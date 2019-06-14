В Пензе заработала «Школа юного поисковика»

45 пензенских подростков проходят подготовку в «Школе юного поисковика». Детей готовят к поискам останков погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны бойцов Красной Армии.

Не допускать ошибок при оформлении всех необходимых документов - одна из задач поисковика. При заполнении протокола эксгумации требуется100-процентная внимательность. Обучение, в основном, проходит в полевых условиях, ведь именно на полях сражений ребятам вскоре предстоит проводить реальные раскопки, поднимать останки воинов и восстанавливать имена, которые, казалось, утеряны навсегда.

«Огромное количество людей до сих пор остаются лежать в сырой земле, а их имена даже неизвестны. Для того, чтобы восстановить их историю я и решил заняться поисковой деятельностью. У меня тоже есть родственники, погибшие и пропавшие без вести», - рассказал участник «Школы юного поисковика» Михаил Синявин.

Набор прошел в апреле. Тогда же начались первые, теоретические, занятия. Сейчас впервые ребята проводят учебную процедуру эксгумации. Перед этим они прослушали лекции по анатомии и истории Великой Отечественной войны.

«Каждая лекция длилась по часу. Нам рассказывали про взрывоопасные предметы и анатомию», - рассказала участница «Школы юного поисковика» Вероника Чернова.

Школа открылась на базе лагеря «Юность». Правда, ребята живут не в корпусах, а в палатках - это максимально приближенные условия к тем, в которые попадают участники экспедиций. В день у ребят проходит по семь лекций. Им преподают медицину, историю и даже этику поисковой деятельности.

«С ребятами работал психолог, проводил тренинг, затем анализировал данные и предоставлял их руководителям, чтобы они им было понятно, как ребенок может повести себя в различных экстремальных ситуациях. Мы будем знакомить ребят с законом об увековечивании памяти погибших при защите Отечества, и говорить о том, какие последствия могут возникнуть при нарушении законодательства», сказала руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

Также у ребят проходят занятия, на которых им рассказывают о взрывоопасных предметах времен Великой Отечественной войны. Ведь на раскопках поисковики находят и боеприпасы. Поэтому каждый обязан знать и виды советского вооружения, и, конечно, правила безопасности.

Ребята учатся работать металлоискателем по несколько часов в день. Это основной инструмент, который используют поисковики для обнаружения останков бойцов.

«Очень интригует, когда что-то запищит, но в итоге оказывается какая-то крышечка или ненужный металл. Воспоминания останутся на всю жизнь», - рассказал участник «Школы юного поисковика» Богдан Гаврилин.

Все 45 детей планируют всерьез заниматься поисковой деятельностью. И первая группа новичков из семи человек уже 25 июня отправится в Карелию на свою первую «Вахту памяти» (12+).