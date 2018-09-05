06 сентября 2018, 11:03Культура

В Пензе заработала музыкальная гостиная проекта «Литературный привал»

В пензенском Центре культуры и досуга заработала музыкальная гостиная проекта «Литературный привал» (0+).

Ее посетил мэр Виктор Кувайцев. Он познакомился с работами юных художников и оценили познавательную экспозицию, подготовленную пензенскими библиотекарями. Для желающих сделать пожертвования на восстановление Спасского Кафедрального Собора в фойе были установлены урны, отмечает пресс-служба мэрии.

Перед гостями вечера выступили популярные пензенские артисты и музыкальные коллективы, в числе которых - губернаторский ансамбль солистов «Stargorod», хореографический ансамбль «Вензеля», муниципальный хореографический ансамбль «Зоренька», вокальный ансамбль «Домисолька», Дмитрий Кусков, Анатолий Николаев и другие артисты.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/muz_gostinnaya/

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