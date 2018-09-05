В Пензе заработала музыкальная гостиная проекта «Литературный привал»

Ее посетил мэр Виктор Кувайцев. Он познакомился с работами юных художников и оценили познавательную экспозицию, подготовленную пензенскими библиотекарями. Для желающих сделать пожертвования на восстановление Спасского Кафедрального Собора в фойе были установлены урны, отмечает пресс-служба мэрии.

Перед гостями вечера выступили популярные пензенские артисты и музыкальные коллективы, в числе которых - губернаторский ансамбль солистов «Stargorod», хореографический ансамбль «Вензеля», муниципальный хореографический ансамбль «Зоренька», вокальный ансамбль «Домисолька», Дмитрий Кусков, Анатолий Николаев и другие артисты.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».