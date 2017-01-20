В Пензе заработала информационно-справочная служба правительства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 января 2017, 13:03Общество
В правительстве Пензенской области возобновила работу информационно-справочная служба.
«Информационно-справочная служба работает по адресу: г. Пенза, улица Московская, 75, кабинет 132. Телефон – 595-131», - отметили в пресс-центре.
Обращаться можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
20 января 2017, 19:11Во всех пензенских магазинах алкоголь будет под контролем ЕГАИС
20 января 2017, 18:54Жительница Пензы подняла тревогу из-за спиленных веток
20 января 2017, 18:39Пензенским сельхозпроизводителям окажут господдержку
20 января 2017, 18:34Пензенским студентам криминалисты рассказали о тонкостях профессии
20 января 2017, 18:31В Пензе женщина с боем отдавала машину приставам
20 января 2017, 17:52В Пензе надеются на продление программы переселения из ветхих домов
20 января 2017, 17:29В Пензенской области разыскивают Николая Королева
20 января 2017, 17:02Дерево-светофор в сквере на ул. Октябрьской подключили к электричеству