20 января 2017, 13:03Общество В Пензе заработала информационно-справочная служба правительства В правительстве Пензенской области возобновила работу информационно-справочная служба.

«Информационно-справочная служба работает по адресу: г. Пенза, улица Московская, 75, кабинет 132. Телефон – 595-131», - отметили в пресс-центре.

Обращаться можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 100