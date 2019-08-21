В Пензе запустили второй цех производства станков

В Пензе открыли второй производственный цех металлообрабатывающего предприятия «СтанкоМашСтрой». В торжественной церемонии принял участие губернатор Иван Белозерцев. Глава региона осмотрел действующее производство. В частности, ему продемонстрировали новую линейку станков.

Инновационные конструкции новых металлообрабатывающих станков включают в себя числовое программное управление.

«Часть комплектующих производят на других промышленных площадках Пензенской области и, безусловно, расширение данной компании повлечет за собой развитие производств и смежных предприятий», - сказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Сейчас работа на предприятии сосредоточена в двух цехах, где занимаются сборкой металлообрабатывающих станков. Комплектующие к ним производят на заводах смежных отраслей. Как реализуется инвестиционный проект, общая стоимость которого превышает один миллиард рублей, оценил глава региона. Ему рассказали о производстве, а также показали, каким образом на территории предприятия работает процесс импортозамещения.

Станкостроительное предприятие является ведущим в регионе. Ежегодно на нем выпускают не менее 200 станков. Большая часть идет на экспорт не только в другие регионы, но и за рубеж. Число производимой продукции в ближайшее время увеличится за счет нового цеха, в котором приступят к производству фрезерных обрабатывающих центров.

«География экспорта расширяется, и это говорит о том, что станки - высокого качества. Они сегодня востребованы, но компания не стоит на месте и это очень-очень важно», - сказал губернатор.

«Развитие экономики зависит от высокотехнологичного производства с хорошим оборудованием и условиями труда», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В завершении торжественной части на месте строительства нового производственного цеха губернатор Пензенской области вместе с руководством предприятия заложили капсулу с посланием. Новое помещение будет площадью не менее 1000 квадратных метров. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2020 год.