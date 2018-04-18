В Пензе запустили новую линию по производству обоев

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18 апреля 2018, 19:18Общество
Пензенское предприятие «Маяк» запустило новую, третью линию по производству обоев. В ее создание инвестировано почти полмиллиарда рублей. Функциональные возможности оборудования позволят быстро компенсировать вложенные средства.
К запуску готовы восемь печатных секций немецкого производства. Их привезли и установили технологи из Хорватии. Для обслуживания новой обойной линии достаточно четырех-пяти человек - это в разы меньше, чем требовали линии предыдущего поколения.
«Преимущество заключается в том, что возможности четырех машин объединены в одной, в ней можно делать все, начиная с бумаги, заканчивая упаковкой готовых обоев», - рассказал технолог по производству обоев из Хорватии Милан Пуциц.
Покупка оборудования стала третьим этапом в большой модернизации производства, которая началась в 2011-м. Тогда в цехах «Маяка» запустили первую немецкую линию по изготовлению обоев. Через четыре года объемы производства выросли снова, после запуска второй линии. К 2018 году ассортимент выпускаемой продукции расширился до 1400 артикулов обоев. Сейчас - новая ступень в развитии предприятия. Одна из задач - импортозамещение на внутрироссийском рынке.
«Уже есть заказ на весь год. Таких линий в России, наверно, 35, но они чуть хуже, и многие из них стоят из-за отсутствия заказов, а наши будут работать, и обеспечены заказом в течение 365 дней», - отметил генеральный директор ОАО «Маяк» Василий Вдонин.
В торжественной церемонии запуска линии вместе с генеральным директором принял участие губернатор Иван Белозерцев. Запуск прошел под аплодисменты и музыку. Лучшие работники получили грамоты и благодарственные письма от главы региона.
«Достаточно сказать, что по объему производства за 2017 год «Маяк» освоил свыше десяти миллиардов рублей, это очень серьезные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, спасибо вам огромное», - сказал губернатор.
Постоянные финансовые вливания в развитие производства продолжатся. Также в 2018-м на «Маяке» запустят две новые бумагоделательные машины. Одну - летом, а вторую - к концу 2018 года.
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