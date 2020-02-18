Дорогу от ул. Попова до ул. Окружной начнут расширять весной

Проезжую часть на улице Попова в Пензе планируют расширить до трех полос. Начало реконструкции запланировано на весну. Об это и о планах по благоустройству областного центра речь шла на еженедельном совещании в городской администрации.

Свыше одного миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию улицы Чаадаева. Ремонтные работы будут вестись в два этапа и затронут участок от большого Сурского моста до выезда на трассу М-5 «Урал». Планируется также строительство ливневой канализации, обустройство тротуаров, освещения и велосипедных дорожек. Масштабная работа уже в 2020 году будет вестись и на улице Попова, она будет расширена до трех полос: две будут предназначены для движения транспорта, третья, со стороны Олимпийской аллеи, - для парковки автомобилей.

«Мы просили добавить полосы со стороны выезда с улицы Попова на улицу Ленинградскую. Кроме того, с улицы Лермонтова, на перекрестке с улицей Ленинградской, чтобы там тоже добавили полосу», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

На перекрестке улицы Попова с улицей Окружной тоже добавят полосы и разрешат поворот налево. Для этого там установят светофор. Кроме того, в областном центре запланирована масштабная работа по ремонту 119 автомобильных дорог. В ходе оперативного совещания в мэрии также затронули подготовку к месячнику по благоустройству, старт городской акции по благоустройству будет дан в конце марта.

«Будет организована уборка пустырей, парковых зон, незакрепленных территорий, высадка зеленых насаждений, кронирование деревьев и кустарников и другие работы по благоустройству города. Уже сейчас районным администрациям необходимо проводить рейды по территориям, выявлять несанкционированные свалки и приступать к их уборке, так как снежные накопления не мешают это делать», - сказал заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев.

Будут высажены новые деревья, уже заготовлено порядка 200 тысяч саженцев. При наступлении тепла начнется покраска опор, ограждений вдоль дорог. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин призвал обеспечить всех инвентарем, перчатками и техникой для вывоза мусора.

«После субботника еще месяц отходы не вывозятся, а потом раздираются собаками. Прошу глав районов обратить на это внимание. Если вы видите, что машина не приехала и есть сложности, информируйте. Собрать мусор - полбеды, надо еще его вывезти», - рассказал он.

Как отметили в ходе совещания, МУП по очистке города на период месячника обеспечит бесплатное размещение мусора на полигоне по захоронению твердых коммунальных отходов.