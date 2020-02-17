В Пензе заново выстроят систему маршрутов общественного транспорта

17 февраля 2020, 17:06Общество
В Пензе в бюджет заложено 10 млн рублей на разработку новой транспортной сети города. Об этом стало известно 17 февраля на заседании комиссии Гордумы.
«Эта сумма определена в среднем от коммерческих предложений, которые поступили в управление транспорта», - пояснила заместитель начальника пензенского финуправления Ирина Юрлова.
Вице-мэр Денис Леонтьев пояснил, что новая схема предусматривает абсолютно новую схему маршрутов общественного транспорта.
«Мы убираем все маршруты, и нам нужно заново построить систему, чтобы она была экономически выгодна и было удобно для жителей. Существует много нововведений. Например, то, что в центре города ездят только магистральные автобусные маршруты, а малой вместимости используются только для подвоза на конечные остановки жителей. Мы планируем разгрузить центр и сделать более логичную схему. Деньги эти - на этот год. Все периоды будем смотреть: летний, осенний, зимний, так как разный пассажиропоток. В итоге будет оптимальная схема транспортных потоков, класса автобусов и именно самой маршрутной сети. Будет экономически обоснованная модель как для перевозчиков, так и для бюджета города», - сказал он.
Как ранее сообщало ИА «Пенза-Пресс», с вопросом об изменении схемы маршрутов к губернатору Ивану Белозерцеву во время прямого эфира во «ВКонтакте» обращался житель областного центра. Глава региона согласился, что ее нужно менять, и рассказал о соответствующем поручении администрации Пензы. Также муниципалитет подал заявку на покупку более 100 автобусов по федеральной программе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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