В Пензе замостят плиткой 20 тысяч кв м тротуаров

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30 марта 2018, 15:37Общество
В центре Пензы продолжат выкладывать плиткой тротуары. О ближайших планах на сессии Гордумы 30 марта сообщил глава администрации Виктор Кувайцев.
Он отметил, что планируется выложить плиткой около 20 тысяч квадратных метров тротуаров - это ул. Кирова, ул. Володарского через ул. Горького и ул. К. Маркса.
«Есть экономия порядка 9 млн рублей после торгов, в ближайшее время будет заключен контракт на выполнение работ», - отметил мэр.
Напомним, выкладывать плиткой тротуары в центре города начали в 2017 году. По словам губернатора Ивана Белозерцева, надо заботиться не только о состоянии проезжей части, но и о пешеходах - они не должны ходить по обочинам дороги.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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