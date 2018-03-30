В Пензе замостят плиткой 20 тысяч кв м тротуаров

В центре Пензы продолжат выкладывать плиткой тротуары. О ближайших планах на сессии Гордумы 30 марта сообщил глава администрации Виктор Кувайцев.

Он отметил, что планируется выложить плиткой около 20 тысяч квадратных метров тротуаров - это ул. Кирова, ул. Володарского через ул. Горького и ул. К. Маркса.

«Есть экономия порядка 9 млн рублей после торгов, в ближайшее время будет заключен контракт на выполнение работ», - отметил мэр.

Напомним, выкладывать плиткой тротуары в центре города начали в 2017 году. По словам губернатора Ивана Белозерцева, надо заботиться не только о состоянии проезжей части, но и о пешеходах - они не должны ходить по обочинам дороги.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».