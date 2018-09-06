В Пензе заложили камень в основание памятника генералу Глазунову

Участники автопробега в честь 100-летия Рязанского командного училища имени генерала армии Василия Маргелова добрались до Пензы. Областной центр стал четвертым по счету, где остановились участники всероссийской акции. В числе почетных гостей - руководитель Союза десантников России Валерий Востротин. 5 сентября он принял участие в церемонии закладки камня на месте будущего памятника генералу Василию Глазунову.

Первому командующему Воздушно-десантными войсками Василию Глазунову, дважды герою Советского Союза, в Пензе установят памятник. Камень на месте будущего монумента заложили на улице имени прославленного земляка в микрорайоне «Арбековская Застава».

Как будет выглядеть памятник военачальнику, пока рано говорить. Чтобы выбрать наиболее интересный эскиз, решено организовать конкурс среди скульпторов. В церемонии закладки камня принял участие Герой Советского Союза Валерий Востротин, который возглавил колонну автопробега.

«Мы помним всех командующих, их было 20, слава Богу, и мы прилагаем необходимые усилия, чтобы у всех осталась память о них, за их огромный вклад в сохранение мира», - сказал Валерий Востротин.

За высокий уровень организации в регионе военно-патриотического движения, Валерий Востротин вручил губернатору Ивану Белозерцеву орден Союза десантников России «За верность долгу, во славу Отечества».

Глава региона сообщил гостям, что в 2019 году в новом микрорайоне начнется строительство школы. Там планируют организовать десантные классы. В автопробег, посвященный 100-летию Рязанского воздушно-десантного училища, отправились выпускники учебного заведения и ветераны ВДВ, представители спортивных организаций и исторических клубов. Готовились к памятному заезду, по одному из десантных законов - «быть готовым ко всему!».

«Едет практически весь парашютно-десантный взвод, а также медики, пресса, начальник штаба. Все будет скромно и достойно», - рассказал капитан запаса, участник автопробега Артем Светлолобов.

В Пензе памятные акции состоялись у «Афганских ворот». К мемориалам воинов, погибших в Афганистане и Чечне, возложили цветы. Руководство региона вместе с гостями осмотрели выставки оружия и местного поискового движения. После Пензы автоколонна десантников посетит Родину генерала Василия Глазунова в Колышлейском районе.

Завершится автопробег 9 сентября в Рязани.