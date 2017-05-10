10 мая 2017, 18:02Общество В Пензе закупят около 50 новых автобусов В Пензе устаревшие автобусы заменят на новые. Члены регионального правительства, руководители администрации города и автотранспортных предприятий обсудили вопросы обновления пассажирского автотранспорта. За счет государственных средств планируется закупить около 50 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе.

Вместе с новыми автобусами в Пензе должны появиться передвижные заправочные станции и дополнительные стационарные автозаправки. Уже имеющиеся объекты для заправки транспорта на газомоторном топливе должны дооснастить.

«В целом, больших проблем в Пензе по транспортному обслуживанию нет. Много ДТП было. И депутаты возмущались и граждане, безусловно, возмущались. Сейчас тоже есть нарушения, но их все равно меньше. И как-то культура обслуживания транспортных предприятий стала получше», - сказал

Перевозчикам рекомендовали поработать над повышением уровня культуры обслуживания пассажиров. В общественном транспорте должны в обязательном порядке объявлять названия остановок.

Также губернатор поручил придумать для новых автобусов единое оформление. В будущем планируется обновить и другие автопарки области.

Общество

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