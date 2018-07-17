17 июля 2018, 14:34Общество

В Пензе закрыли ТЦ «Урицкий»

В Пензе из-за множественных нарушений пожарной безопасности запретили эксплуатацию торгового центра «Урицкий».

Здание проверяли в марте 2018 года, в результате выявили многочисленные нарушения: в строении не было планов эвакуации, невозможно было открыть изнутри без ключа дверь эвакуационного выхода. Кроме того, в помещениях не имелось пожарных извещателей и автоматической системы пожаротушения, а также присутствовало множество других нарушений, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

По мнению прокурора, в торговом центре нарушались права на обеспечение безопасности при пользовании помещениями.

В результате суд запретил эксплуатацию ТЦ «Урицкий». Представитель торгового центра подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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