В Пензе закрыли ТЦ «Урицкий»

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17 июля 2018, 14:34Общество
В Пензе из-за множественных нарушений пожарной безопасности запретили эксплуатацию торгового центра «Урицкий».
Здание проверяли в марте 2018 года, в результате выявили многочисленные нарушения: в строении не было планов эвакуации, невозможно было открыть изнутри без ключа дверь эвакуационного выхода. Кроме того, в помещениях не имелось пожарных извещателей и автоматической системы пожаротушения, а также присутствовало множество других нарушений, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
По мнению прокурора, в торговом центре нарушались права на обеспечение безопасности при пользовании помещениями.
В результате суд запретил эксплуатацию ТЦ «Урицкий». Представитель торгового центра подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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