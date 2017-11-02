В Пензе закрыли подпольное казино на ул. Луначарского

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02 ноября 2017, 16:02Криминал
Пензенские следователи завершили расследование уголовного дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр.
Следствием установлено, что 29-летний мужчина арендовал помещение в доме №53 по улице Луначарского, в котором организовал подпольное казино. В помещении были установлены восемь игровых автоматов, заведение работало с мая по конец сентября 2017 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мужчина вину признал, игровые автоматы у него изъяли. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили мировому судье Железнодорожного района Пензы.
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