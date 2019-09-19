В Пензе закрыли на реконструкцию Бакунский мост

По широким тротуарам Бакунинского моста зашагают первые пешеходы, а обновленную проезжую часть оценят водители легкового и общественного транспорта, но все это через два года. Утром 19 сентября рабочие перекрыли движение транспорта и приступили к активной фазе работ по реконструкции моста. Автобусы и маршрутные такси с правого берега Суры поехали в объезд, а вслед за ними - и остальные автомобилисты.

Сейчас на Бакунинском мосту - ни одной машины, только спецтехника. Пока ее разместили там, чтобы ограничить проезд для транспорта. Но если автомобилисты уже изменили маршрут, то пешеходы пока пользуются привычным.

Автомобилистам предложили альтернативные пути. Первый - улица Измайлова с выездом на Леонидовский путепровод. Второй - улицы Злобина, Свердлова и Калинина. Третий - улицы Свободы, Кустанайская, Чаадаева, и последний - Ахунский переезд также с выездом на улицу Чаадаева. Сказать, что после закрытия моста дорожная обстановка была сильно осложнена, нельзя. Движение осуществлялось в штатном режиме. Больше всего машин было на Леонидовском путепроводе.

«Прошу всех уменьшить количество выездов на улицу Кирова. Все-таки она достаточно загружена и общественным, и личным транспортом. И, по возможности, пользоваться съездами на улицах Злобина и Урицкого», - призвал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

По оценкам экспертов, в среднем, по Бакунинскому мосту в сутки проезжало до 3000 единиц личного транспорта и до 2000 общественного. Схемы движения автобусов и маршруток также изменены. С ними можно ознакомиться на официальном сайте мэрии. Теперь разрешен поворот на улицу Злобина из-под железнодорожного моста, а вот направо повернуть нельзя: там установили дорожные блоки.

Процесс реконструкции стартовал с работ в русле реки. В первую очередь, снесут бетонные опоры моста, а перед демонтажом рабочие частично засыпают Суру песком. Инженерное сооружение фактически полностью разберут и построят заново.

«У моста будут пешеходные связи, велодорожка и три полосы движения, с перспективой расширения до четырех, учитывая интенсивность движения и параметры строения», - сказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

Открыть мост, который будет отвечать всем нормативам безопасности дорожного движения, планируют в сентябре 2021 года. До этого времени пензенским автомобилистам предстоит выбирать для себя оптимальные маршруты проезда.

Как уже сообщали в городском департаменте ЖКХ, специалисты намерены ежедневно мониторить загруженность улично-дорожной сети. От того, как пройдет перераспределение транспортных потоков, зависит возможность изменения работы светофорных объектов и самих схем движения.