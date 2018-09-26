В Пензе законопроект о сохранении льгот будущим предпенсионерам приняли во втором чтении

26 сентября в Пензенской области состоялась внеочередная сессия Законодательного Собрания. Она была посвящена вопросу сохранения региональных льгот для мужчин старше 60 и женщин 55 лет, независимо от фактического выхода на заслуженный отдых.

Напомним, с законодательной инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев.

Министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин пояснил, что законопроект принимается «в целях недопущения ухудшения правового положения граждан, проживающих на территории Пензенской области, соблюдения принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства».

«Ко второму чтению учтены замечания прокуратуры, профсоюзов. Принятие данного законопроекта не требует внесения изменений в законы Пензенской области и дополнительных финансовых затрат», - подчеркнул глава регионального минтруда.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта.

Согласно документу, как и прежде, мерами социальной поддержки и бесплатной юридической помощью смогут воспользоваться жители Пензенской области: женщины при достижении 55 лет и мужчины c 60 лет и граждане, вышедшие на пенсию досрочно, получающие страховые пенсии, пишет ИА «Пенза-Пресс».