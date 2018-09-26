В Пензе законопроект о сохранении льгот будущим предпенсионерам приняли во втором чтении

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26 сентября 2018, 12:36Общество
26 сентября в Пензенской области состоялась внеочередная сессия Законодательного Собрания. Она была посвящена вопросу сохранения региональных льгот для мужчин старше 60 и женщин 55 лет, независимо от фактического выхода на заслуженный отдых.
Напомним, с законодательной инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев.
Министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин пояснил, что законопроект принимается «в целях недопущения ухудшения правового положения граждан, проживающих на территории Пензенской области, соблюдения принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства».
«Ко второму чтению учтены замечания прокуратуры, профсоюзов. Принятие данного законопроекта не требует внесения изменений в законы Пензенской области и дополнительных финансовых затрат», - подчеркнул глава регионального минтруда.
Депутаты проголосовали за принятие законопроекта.
Согласно документу, как и прежде, мерами социальной поддержки и бесплатной юридической помощью смогут воспользоваться жители Пензенской области: женщины при достижении 55 лет и мужчины c 60 лет и граждане, вышедшие на пенсию досрочно, получающие страховые пенсии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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