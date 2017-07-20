На улице Мира впервые за 20 лет отремонтировали дорогу

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20 июля 2017, 18:33Общество
По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Пензе привели в порядок еще одну магистраль. Проезжую часть на улице Мира капитально не ремонтировали более 20 лет.
Дорогу заасфальтировали, установили бордюрный камень, заменили светофоры и дорожные знаки. Стоимость работ на участке в 23000 квадратных метров составила 27 миллионов рублей. Специальная комиссия, в которую вошли представители различных ведомств и общественных организаций, провели процедуру приемки объекта.
«Завершающий этап обследования. До этого лаборатория брала вырубки, проверяла на уплотнения. Сегодня проверяем уклоны, протяженность, все показатели соответствуют проекту», - сообщил главный инженер подрядной организации Валентин Куканов.
«Проведены работы по укладке выравнивающего верхнего слоя, по замене бортовых камней общей протяженностью 3723 погонных метра», - добавил директор департамента ЖКХ г.Пензы Андрей Скрипкин.
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