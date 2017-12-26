26 декабря 2017, 19:07Общество В Пензе закончилась подготовка к Новому году Пенза полностью готова к предстоящим праздникам. Новогодняя иллюминация, тематические консоли на каждом проспекте. Центром притяжения жителей Пензы стала площадь Ленина. Там залили каток, построили дом Деда Мороза и установили главную новогоднюю ель.

Так ярко ночью в городе не было уже давно. Сотни разноцветных лампочек засияли на улицах Пензы. Километры гирлянд и тематические консоли на каждом проспекте переливаются, будто в сказке. Можно смело сказать, что новогодняя подготовка города к празднику практически завершена.

В этом году особо тщательно подошли к оформлению дорожных магистралей. Путепровод, соединяющий улицу 8 Марта с проспектом Строителей, облачился в триколор, а в новогоднюю ночь бело-сине-красным загорится весь мост. Доброй традицией стало перевоплощение монумента «Глобус» в елочную игрушку, а центром праздничных торжеств впервые станет площадь Ленина. Для зимних игр готов каток, а для общения с Дедом Морозом построили дом. И, конечно же, главное место занимает елка.

«Мы постарались, чтобы людей окружали не только спортивные тематические зоны, но и культурные, как это было в прошлые годы. И в этот раз мы постарались украсить не только площадь Ленина, но и Юбилейную площадь», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

По словам мэра, осталась немного, а именно подключить все гирлянды и залить каток. Уже скоро установят пункт проката коньков. И, чтобы пензенцы не замерзли будет открыт пункт питания, где все желающие смогут согреться чаем.

Общество

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