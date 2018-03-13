В Пензе заключенный организовал хитрый побег

В Пензе назначили наказание заключенному, который сбежал из колонии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, 27-летний гражданин Узбекистана отбывал наказание в исправительной колонии №4. 21 июля 2017 года он выдал себя за прибывшего на свидание к другому осужденному родственника. С помощью его документов он вышел через контрольно-пропускной пункт.

Однако заключенный побыл на свободе недолго. Вечером того же дня его задержали около поста ДПС в Рязани.

За побег мужчине дали два года. В совокупности он отсидит в колонии строгого режима девять лет.

Приговор в законную силу еще не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».