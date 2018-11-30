В Пензе заключенные мерятся друг с другом интеллектом

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02 декабря 2018, 14:57Общество
Заключенные пензенской исправительной колонии №8 сыграли в "Что? Где? Когда?". Адаптированная интеллектуальная игра для них одновременно и мотивация узнавать и читать больше, и средство вернуться в общество. Сами знатоки замечают, что фраза: «Наша жизнь - игра!"- уже не про них.
Чем закончится минута обсуждения во многом - вопрос фортуны. Заключенные исправительной колонии №8 шутят, что джентльменами удачи их теперь можно назвать разве что в играх интеллектуальных. Теперь они испытывают судьбу за столом тюремного "Что? Где? Когда?". Многим из них прокачать свои знания и заинтересоваться логическими задачами довелось лишь в неволе.
Знатоки колонии №8 - это впервые осужденные молодые люди, каждому из них нет и тридцати, в основном, как замечают люди в погонах, в колонии отбывают срок за хранение или сбыт наркотиков. Сейчас здесь действует целая программа именно для молодых осужденных, которая помогает вернуться к нормальной жизни в обществе. В колонии №8 таких заключенных около 100 Интеллектуальные игры - тоже часть воспитательной работы.
Интеллектуальные игры могут стать частью портрета, а вернее, характеристики, заключенного, которая в дальнейшем поможет сократить срок пребывания в колонии или изменить меру пресечения. Кроме этого, заключенным также необходимо соблюдать трудовой режим, режим дня, доказать, что они социально активны.
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