В Пензе заканчивается прием заявок на Jazz May 2018

В ближайшие дни завершится прием заявок от музыкантов, желающих принять участие в фестивале Jazz May. В 2018 году он пройдет с 18 по 20 мая. Кроме российских мэтров джаза, в Пензу приедут вокалист из США и группа французского барабанщика-виртуоза. Лозунг по-прежнему - «Джаз в городе».

Джаз и зеленый газон в самом центре Юбилейной площади появятся меньше чем через месяц. VIII международный фестиваль Jazz May стартует 18 и завершается 20 мая. Сейчас заканчивается прием заявок от музыкантов, которые претендуют на открытую сцену. Традиционно из почти двух десятков коллективов больше половины - местные.

«Из 15-18 коллективов около десяти - пензенские команды. Количество заявок увеличивается, поэтому возможно, что в 2018 году мы обойдем прямую конкурсную процедуру с полноценным жюри. Но вполне допустимо, что в 2019-м мы будем вынуждены ужесточить отбор, потому что желающих очень много», - сказал продюсер VIII международного фестиваля Jazz May Penza Олег Рубцов.

Что касается хедлайнеров, то есть главных звезд фестиваля, в 2018 году в Пензу приедет неоклассик Алексей Айги. Вместе с ансамблем «4’33’’» он выступит в первый фестивальный день. Во второй пензенцы смогут услышать традиционный джаз Виктории Кауновой и Ильи Морозова, а также вокалиста из США Джей Ди Уолтера под аккомпанемент трио Андрея Кондакова. Закроют музыкальную программу трио Дмитрия Илгудина и группа французского барабанщика-виртуоза Дэмиена Шмитта.

Пензенский фестиваль снова выйдет за рамки музыки. Под открытым небом гостям покажут мультфильмы фестиваля Insomnia. По словам чиновников из профильного ведомства, джазовый фестиваль стал брендом Пензы.

«Приезжают из других регионов, и то, что действуют туристические маршруты, в которые включена площадка Jazz May, говорит о многом», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В 2018-м организаторы решили вернуть аншлаг на крытую площадку. Вместо киноконцертного зала в распоряжение хедлайнеров передадут филармонию. Это означает, что количество зрительских мест на вечерних выступлениях мэтров джаза, хедлайнеров станет меньше. А вот цена билетов на выступления будет фиксированной и не превысит 600 рублей.