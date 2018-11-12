12 ноября 2018, 11:03Общество

В Пензе займутся уборкой мусора вдоль дорог

Мэр Пензы Виктор Кувайцев остался недоволен состоянием лесополос вдоль дорог.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, чиновника возмутило, что обочины дороги по пути в поселок Монтажный замусорены.

Виктор Кувайцев отметил, что надо тщательнее закрывать твердые бытовые отходы, которые везут на полигон, а директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву он поручил своевременно убирать мусор возле дорог.

Ранее состояние лесополос в регионе вызвало критику губернатора Ивана Белозерцева. Он говорил о том, что надо регулярно проводить рейды и своевременно очищать территорию от спиленных сухих деревьев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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