В Пензе займутся уборкой мусора вдоль дорог

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, чиновника возмутило, что обочины дороги по пути в поселок Монтажный замусорены.

Виктор Кувайцев отметил, что надо тщательнее закрывать твердые бытовые отходы, которые везут на полигон, а директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву он поручил своевременно убирать мусор возле дорог.

Ранее состояние лесополос в регионе вызвало критику губернатора Ивана Белозерцева. Он говорил о том, что надо регулярно проводить рейды и своевременно очищать территорию от спиленных сухих деревьев, пишет ИА «Пенза-Пресс».