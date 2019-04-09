В Пензе займутся расчисткой пруда у горбольницы №6

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09 апреля 2019, 13:04Общество
В Пензенской области намерены очистить и провести работы на ряде водных объектов.
Так, планируется начать расчистку пруда, расположенного на ручье близ больницы имени Захарьина, расчистку и дноуглубление русла реки Керенка в Вадинском районе, завершить закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Мокша от источника до границы Пензенской области, разработать проектную документацию по мероприятию «Расчистка и руслоформирующие работы на ручье Королейка в городе Белинском Белинского района».
Данные работы выполнят в 2020 году за счет средств федерального бюджета, на это направят 17,566 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Кроме того, за счет субсидий в 25,793 млн рублей планируется завершить капитальный ремонт гидроузла пруда «Гольцовский» в Лунино, плотины на реке Машня в Земетчино и начать первый этап капремонта узла на реке Труев в Евлашево, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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