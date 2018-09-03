В Пензе займутся преображением парка Комсомольский

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03 сентября 2018, 12:03Культура
В Пензе благоустроят парк Олимпийский, которому не так давно вернули историческое название – Комсомольский.
Об этом 3 сентября на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Иван Белозерцев. Он пояснил, что выступил с инициативой переименовать парк, чтобы отдать дань уважения комсомольскому движению, которому в этом году исполняется 100 лет.
Он поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву организовать проведение в парке субботников и разработать проектно-сметную документацию по его реконструкции.
«У парка - хорошая территория, но она требует реконструкции и благоустройства. Нужно заложить средства и привести ее в порядок. Нужно посмотреть, чтобы и история была отражена, и современная молодежь чувствовала себя там комфортно. Прошу подключиться к вопросу архитекторов», - добавил Иван Белозерцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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